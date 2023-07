Mudanças no trânsito do Jardim América prometem destravar Avenida T-7, em Goiânia

A intensa movimentação de automóveis e, por consequência, o costumeiro ‘para e segue’, por vezes transformam trajetos simples e curtos em longos minutos de espera, além de travarem a circulação dos motoristas no Jardim América, em Goiânia. No entanto, segundo a Prefeitura, a ‘pedra no sapato’ dos condutores começará a ser resolvida a partir da próxima quarta-feira (19).

De acordo com a administração municipal, os trechos das avenidas C-4 com C-1 do setor passarão por mudanças a fim de agilizar a fluidez no local.

Na prática, com as alterações, os condutores precisarão fazer um loop de quadra. Ou seja, os motoristas que trafegarem na C-4, sentido ao Setor Sudoeste, deverão virar à esquerda, na Rua C-23, e, depois, entrar na C-23 para fazer a conversão e ir até a Avenida C-1, sentido Cepal.

A mesma lógica também será aplicada na C-4, sentido Avenida Assis Chateaubriand. Neste caso, será necessário virar à direita na Rua C-34 e, novamente, à direita, na C- 25, para chegar até a Avenida C-1.

Segundo o secretário de mobilidade, Marcelo Torrubia, a ideia surgiu devido a grande quantidade de veículos que circulam diariamente na via, principalmente nos pontos alvos das alterações, o que gera uma paralisação nos locais.

De acordo com ele, a iniciativa será capaz de gerar maior fluidez no corredor da T-7 e, de quebra, diminuir o intenso tráfego na região.

“Esses cruzamentos são gargalos que travam a cidade. Por exemplo, na Avenida C4 com C-1, devido ao terceiro tempo semafórico, os condutores fazem conversões tanto à direita quanto à esquerda. Por isso, vamos retirar o terceiro tempo semafórico para destravar desde a Praça da Unimed até a Vila Canaã, com isso, eles terão mais fluidez na via”, explicou ao G1.