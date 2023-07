Mulher tem cerca de 60% do corpo queimado após acidente doméstico em Anápolis

Uma mulher com idade aproximada de 35 anos sofreu um acidente doméstico grave na tarde desta terça-feira (18) em Anápolis.

Ela, que mora no Residencial Arco Íris, sofreu queimaduras em boa parte do corpo após explosão com álcool.

O Portal 6 apurou que quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, pessoas próximas haviam colocado ela embaixo de água corrente fria para tentar mitigar as dores e consequências.

A vítima teve queimaduras no rosto, tórax, abdômen e dorso – todos com queimaduras de primeiro e segundo graus. Estima-se que cerca de 60% do corpo foi atingido

Em primeiro momento ela foi encaminhada para o Hospital Alfredo Abrahão, mas com possibilidade de ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol).