Oitenta anos de presença franciscana no coração do Brasil

Já estudou no Colégio São Francisco? Foi atendido na Santa Casa? Já ouviu a rádio São Chico? A presença franciscana está por toda parte em Anápolis.

Estamos comemorando os 80 anos da presença dos Frades Franciscanos no Coração do Brasil, um marco importante para a história de Anápolis e para a caminhada franciscana.

Ao longo de oito décadas, os Frades Franciscanos superaram muitos desafios e contribuíram para o desenvolvimento da educação e saúde no município.

A Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil antes foi Comissariado, cresceu, ampliou seu alcance e ocupa um lugar de destaque na memória da cidade.

O último programa de rádio do Frei João Batista Vogel quando ele partilha sofrer de leucemia e se despede da população ao som de “The And – Earl Grant” ainda emociona muita gente décadas depois.

É importante ainda destacar a atuação da Ordem Franciscana Secular, das freiras de Allegany e da Divina Misericórdia, essas últimas com atuação decisiva no tratamento de pacientes com hanseníase no antigo leprosário.

Celebrar essa data é celebrar Frei Juvenal- exemplo de entrega, Frei Beraldo – compositor refinado, Frei João Mendes, o primeiro anapolino tornado frade, Frei Marco – intelectual de primeira linha, Frei Lucas – carisma em pessoa, Frei Wanderley – humildade e compromisso. É celebrar Marinez e sua seriedade, Iolanda e sua entrega vivencial, José Ney e o compromisso secular. É celebrar irmã Elizabeth! Celebramos essas oito décadas com gratidão e compromisso. Com paz e bem!

