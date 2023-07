Homem viraliza com técnica diferente para vender brigadeiros na rua

Daniel Felipe viralizou na internet com uma técnica inovadora para conseguir vender o seu ganha pão de cada dia e também ajudar no custeio da festa do seu casamento.

O rapaz, que é mágico e trabalha com eventos, é de Balneário Camboriú e postou no Instagram uma estratégia genial, inusitada e bem humorada para conquistar os clientes e vender seus brigadeiros.

No vídeo, ele se apresenta abrindo uma caixa de ferramentas e dizendo “boa noite, pessoal, trabalho com manutenção, vim consertar o dia de vocês. Vocês gostam de brigadeiro? Cada caixinha de brigadeiro contém 100 g de felicidade.”

“Quanto vocês estão precisando para consertar o dia de vocês? Lembrando: aceito pix, se não tiver bateria no celular para fazer o pix, a gente dá uma carga no teu telefone. Se não tiver internet, roteia o wifi.”

“Passa o cartão em 12x sem juros. Se não tiver dinheiro trocado, a gente ainda pega a carteira aqui, faz a mágica e o troco aparece, olha! (faz ele abrindo a carteira e fazendo um truque de mágica com fogo).”, finaliza o rapaz.

Nos comentários, os seguidores elogiaram e se divertiram bastante com a criatividade do mágico. O vídeo bateu mais de 87 mil compartilhamentos, 2 mil curtidas e centenas de visualizações.

Confira o vídeo!