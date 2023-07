Jovem recupera celular perdido e fica surpresa com que encontrou no aparelho

A jovem Lola, de El Puerto de Santa María, que fica em Cádiz (Andaluzia, Espanha) passou por uma situação que não se deseja nem mesmo para a pior pessoa do mundo.

Ela perdeu o celular, alguns jovens o encontraram e devolveram com uma surpresa nos arquivos de vídeo do aparelho que viralizou no Twitter.

Em sua conta na rede social, ela explicou que recebeu uma gravação inusitada das pessoas que encontraram seu tão estimado celular que ela jamais imaginava receber.

“Perdi meu telefone no centro há alguns dias e na manhã seguinte liguei para procurá-lo e descobri que alguns caras de Córdoba o tinham encontrado.”

“Hoje acabei de encontrar este vídeo na galeria. Não sou Toñi Moreno, mas estou fazendo um pedido para que me dêem o pin de pessoas maravilhosas”, diz a descrição do post.

Os jovens que encontraram são o grupo de amigos Juanma, Marta, Lourdes e Natalia. Eles contaram que a única coisa que podiam usar era a câmera do celular.

“Vimos e deixamos claro que queríamos devolvê-lo. A única coisa que podíamos usar era a câmera”.

O vídeo bateu os mais de 2 milhões de visualizações. Nos comentários, os seguidores aplaudiram a atitude honesta do grupo de amigos.

Confira o vídeo que eles deixaram para a dona do celular: