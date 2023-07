Jovem conquista a internet mostrando o que só é possível encontrar em Goiás

Após viralizar recentemente apresentando a vibe dos bairros de Goiânia nas redes sociais, o jovem Matheus Senna conquistou a internet novamente, após mostrar o que só é possível encontrar em Goiás.

Nas imagens, o criador de conteúdo faz um compilado com vídeos inusitados e cômicos, que remetem ao imaginário do cotidiano goiano.

Abrindo a postagem, por exemplo, temos um bezerro sentado ao lado do banco de motorista, no espaço destinado para os passageiros colocarem as pernas.

Em outra parte, é possível ver um ciclista se atirando diretamente nas águas de um rio ou córrego, no que aparenta ser uma tentativa falha de uma manobra radical.

Ao longo da publicação, também são mostradas diversas danças “exóticas”, seja dentro de um bar, no meio de uma fazenda ou na estrada de terra batida.

Até o momento, a postagem, que foi publicada na última sexta-feira (14), possui cerca de 100 mil visualizações e 10 mil curtidas no Instagram.