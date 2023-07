Descubra o que acontece quando o tomate é colocado por 15 minutos na air fryer

A air fryer é um dos utilitários domésticos mais utilizados nas cozinhas dos lares brasileiros, atualmente.

Ela é prática, rápida e dispensa a utilização de óleo, pois cozinha o alimento usando a própria umidade. Uma espécie de peça obrigatória em um ambiente de preparo de comida.

O item é basicamente um tipo de mini forno que cozinha os alimentos com ar quente. Uma revolução no preparo de pratos e receitas.

E, com isso, existem alimentos que podem ser colocados na fritadeira, enquanto outros não devem nem chegar perto pelo risco de explosão, entre outros fatores.

O tomate foi uma das surpresas reveladas na página do Instagram Pobrenacozinha. O vídeo viralizou no Instagram mostrando o que acontece se você colocar o queridinho da salada na fritadeira de ar quente por 15 minutos.

O resultado é saboroso e surpreendente. O tomate vira um molho natural sem conservantes sem nada a partir do sumo dele mesmo. Uma polpa natural!

A postagem atingiu as mais de 122 mil curtidas. Nos comentários, os seguidores elogiaram a surpresa com a receita alegando que não imaginavam que daria para se extrair polpa do vermelhinho por meio da air fryer.

Confira o vídeo!