Ginecologista agredido por marido de paciente é preso por crimes sexuais

O médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos, que foi filmado levando um soco do marido de uma paciente dentro do consultório, em Goiânia, foi preso na quinta-feira (20), após ser denunciado à Polícia Civil (PC).

De acordo com a corporação, um mandado de prisão preventiva em desfavor do homem foi cumprido pela corporação por crimes de violação sexual mediante fraude.

Toda a situação aconteceu no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte, no dia 29 de junho, e foi filmada por um familiar do agressor.

Na ocasião, Fábio, que atendia no consultório, foi abordado por um homem, identificado como Tiago Bernardes, que o acusou de ser “abusador de mulher” e, em seguida, o agrediu com socos. Ele foi encaminhado até uma Central de Flagrantes do município e preso.

Em depoimento, Tiago alegou que a atitude ocorreu devido a um relato da esposa dele, que estava grávida de oito meses, afirmar que havia sido abusada pelo profissional durante uma consulta.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alegou que o médico é servidor efetivo da Secretaria Estadual de Saúde, “cedido ao município de Goiânia, com ônus para o Estado de Goiás” e atua no Ciams do Novo Horizonte desde 2014.

Segundo a pasta, nenhuma denúncia sobre crimes desse tipo contra o profissional foi recebida durante o período, mas que o mesmo está afastado desde o dia 30 de junho deste ano.

A secretaria também alegou que preza pelo acolhimento e qualidade da assistência e que não compactua com atos de desrespeitos aos usuários.

O Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego) informou que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos recebidas pelo órgão tramitam em total sigilo.

