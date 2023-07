Professor da UEG denunciado por assédio diz que acusações vieram de alunas reprovadas

Denunciado formalmente por quatro mulheres por assédio sexual e moral ocorridos na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no Campus Henrique Santillo, em Anápolis, o professor efetivo da instituição, Antônio Carlos Severo Menezes, afirmou que as acusações são mentirosas e que vieram de pessoas que tinham algum rancor contra ele.

Em nota enviada à imprensa, a defesa do docente definiu as alegações como “vazias” e disse que partiram de pessoas que não foram aprovadas ou se sentiram prejudicadas nas matérias que cursaram com ele.

” […] Tão somente em alegações vazias de pessoas que possuem algum rancor contra o acusado, especialmente por não terem sido aprovadas ou terem se sentido prejudicadas nas matérias que cursaram com o professor enquanto eram alunas dele, o que se deu, evidentemente, por pura falta de capacidade delas”, diz.

A defesa ainda afirmou que as acusações visam apenas “macular a honra do acusado perante a opinião pública” e que os falsos acusadores estão sendo identificados e irão responder judicialmente pelas alegações.

Por fim, no documento, o profissional diz ter tomado ciência do grupo formado no WhatsApp – composto por 18 ex-graduandas e uma docente da UEG – e acusou as mulheres de se utilizarem da plataforma para fomentar mentiras.

“A defesa já tem ciência que todas as acusadoras possuem um grupo no aplicativo WhatsApp e lá debocham do professor e fomentam suas mentiras. Sobre esse grupo, as provas serão apresentada na Justiça e cada um dos participantes responderá na área cível e criminal pelo que vêm fazendo com a imagem do professor”, finalizou.

Leia a nota completa na íntegra:

