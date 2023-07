Temperaturas voltam a cair e mínimas batem 13ºC no fim de semana em Goiás; veja quais cidades

Para quem estava reclamando do calorão em Goiás, este final de semana traz boas notícias. Apesar de o estado seguir com temperatura elevadas e com o tempo ensolarado, a previsão é de que as médias gerais se abrandem um pouco mais, ao menos com relação aos últimos dias.

As informações são do boletim divulgado nesta sexta-feira (21) pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Para o sábado (22), as mínimas esperadas no estado marcam os 14ºC, no município de Três Ranchos e Cristalina, onde as máximas batem os 27ºC. Agora, no domingo (23), a mínima está prevista para o município de Cristalina, que deve alcançar os 13ºC, com a máxima de 27ºC.

Já para Anápolis, está previsto para os termômetros registrarem 14ºC e 26ºC neste fim de semana, como mínima e máxima, respectivamente.

Já na capital, espera-se que as temperaturas partam dos 16ºC e cheguem até 29ºC.

O restante do estado pode esperar um cenário similar. Em Catalão, a média varia de 15ºC a 29ºC; em Jataí de 17ºC a 31ºC; em Rio Verde de 17ºC a 30ºC e em Pirenópolis de 16ºC a 30ºC.