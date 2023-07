Cinco pessoas morrem em gravíssimo acidente entre ônibus de Anápolis e dois carros

Um gravíssimo acidente entre um ônibus e dois carros de passeio resultou em uma tragédia no fim da noite de sexta-feira (21). Com as colisões frontais, cinco pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Todas estavam nos carros de passeio e nenhuma ainda foi identificada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR- 414, na altura do município de Vila Propício, região Central de Goiás.

Segundo levantamentos preliminares, um ônibus seguia no sentido Anápolis/Niquelândia quando um VW Gol, com placas de Minaçu, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus.

Na sequência, o pneu dianteiro do ônibus estourou e o coletivo invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com outro VW Gol, com placas de Goiânia, que seguia logo atrás do carro de passeio. Com o impacto, o segundo Gol acabou incendiando.

Duas pessoas estavam no primeiro veículo, um morreu no local e o outro foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde de Barro Alto.

No segundo VW Gol, os ocupantes do ônibus conseguiram tirar um passageiro do carro, que incendiou, e outros três passageiros acabaram sendo carbonizados.

No coletivo que transportava 36 pessoas, todos ficaram ilesos. A rodovia ficou parcialmente interditada até às 06h de hoje.

A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante toda a madrugada