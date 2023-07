Ministro do STF suspende liminar que possibilita pagamento acima do teto do funcionalismo público em Goiás

O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi o responsável pelo pedido de inconstitucionalidade. Ele considerou que tais leis “afrontam os princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade”, em documento assinado no dia 15 de junho.

“É inadmissível a elaboração de leis imorais, cujo propósito seja privilegiar alguns poucos indivíduos”, expressou.

O procurador questionou cinco leis, as quais regulamentam as verbas indenizatórias atribuídas a comissionados e efetivos do Governo de Goiás, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e os procuradores do Ministério Público de Contas (MPC).

Basicamente, elas fazem com que sejam considerados de “natureza indenizatória” os pagamentos que ultrapassam o limite do teto do funcionalismo público. Mendonça aponta que não há justificativa legal para corroborar a classificação de uma parcela da verba como remuneratória enquanto aquela que excede o limite se enquadre como indenizatória.