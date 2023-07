Prédios residenciais de Anápolis que serão entregues ainda em 2023

Com o primeiro semestre de 2023 já deixado para trás, o mercado imobiliário de Anápolis agora volta os olhos para os imóveis e residenciais que devem ser inaugurados ainda na reta final deste ano.

As opções são variadas e se estendem para diversas áreas da cidade, com diversas possibilidades de investimentos, a depender do orçamento de cada pessoa.

Sócio-proprietário Grupo Exho, o corretor Anderson Gomes revelou, em entrevista ao Portal 6, quais são os empreendimentos que já estão quase prontos para receber os anapolinos.

Para abrir a lista, o primeiro residencial que promete ser inaugurado ainda este ano é o Saona, da construtora Riomax, que fica localizado no bairro Chácaras Colorado, com os preços se iniciando no valor de R$ 184.220,23.

Com a previsão de ser entregue já em agosto e com 100% do espaço vendido, os anapolinos que ainda quiserem uma vaga terão que negociar na revenda.

Dando continuidade, aparece a construtora Realiza com o Premiere Harmonia, residencial situado na Vila Harmonia. Também na modalidade de revenda, as ofertas iniciam no valor de R$ 200 mil e a previsão de entrega é já para agosto.

Em um cenário extremamente similar, com o mesmo valor e mês de inauguração, há a opção do Jayara Residence, na Vila Jaiara – bairro tradicional da região Norte da cidade.

Liderando o ranking como a opção mais cara e luxuosa para o segundo semestre de 2023, aparece o Ipiranga Parque, da Proeng, localizado no bairro Jundiaí e previsto também para o mês de agosto. Com todos os apartamentos já vendidos, o preço de revenda está saindo a partir de R$ 535 mil.

Por último, e planejado para o mês de dezembro, a construtora MRV planeja entregar o residencial Arcos do Paraíso. Localizado no Bairro de Lourdes, os preços saem partir de R$ 216.990, à vista.