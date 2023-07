Professor de música em igreja de Anápolis é preso por pornografia infantil

O professor de música, Sávio Vasconcelos de Oliveira, foi preso pelo crime de posse de pornografia infantil e registro não autorizado da intimidade sexual. O mandado de prisão, busca e apreensão foi cumprido nesta sexta-feira (21), pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), da Polícia Civil (PC), em Anápolis.

O homem é professor de música e segundo a polícia, as investigações tiveram início após suspeitas de que haviam diversos materiais pornográficos de crianças escondidos na residência dele.

Diante dos fatos, ainda em novembro de 2022, Sávio foi autuado. Todavia, a apuração se seguiu e foi possível comprovar que ele também mantinha imagens íntimas, no aparelho celular, de ao menos cinco adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, que conhecia da Igreja de onde era músico.

Inclusive, em alguns casos, o suspeito frequentava a casa das vítimas para dar aulas de música.

Foi descoberto também que no celular do professor haviam fotos íntimas de mulheres adultas durante relações sexuais que elas tinham com ele, sem qualquer autorização para isso.

Sávio segue agora na cadeia pública de Anápolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Durante as investigações, surgiram indícios de nova vítimas do suspeito. Por este motivo, o nome e a imagem foram divulgadas. A população pode entrar em contato com o disk denúncia do GEIC de Anápolis por meio do WhatsApp (62) 98407-4032.