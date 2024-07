Fórmula secreta para retirar todo o limo das paredes do banheiro (só as domésticas conhecem)

A mistura de alguns ingredientes simples, vai deixar os azulejos limpinhos

Ruan Monyel - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lanedicasereceitas)

Um problema comum, mas pouco discutido, é o surgimento de limo nas paredes do banheiro, que pode ser difícil de remover.

E mesmo com muita esfregação e uso de produtos de limpeza, é quase impossível tirar 100% da sujeira, o que é decepcionante para quem cuida das tarefas de casa.

Porém, uma misturinha simples, com ingredientes comuns, torna o trabalho muito mais fácil, deixando os azulejos impecáveis.

Tomar um delicioso banho após um dia exaustivo de trabalho é uma delícia, mas o uso diário do chuveiro cria limo nos azulejos.

Com o tempo, essa sujeira fica encrustada nas paredes do banheiro e, mesmo com muita esfregação, ainda sobram algumas marcas.

Porém, é possível deixar o banheiro impecável e livre do limo, utilizando uma fórmula que mais parece um milagre.

O truque, ensinado através de um vídeo publicado por um perfil no Instagram (@lanedicasereceitas), une ingredientes simples e promete um resultado incrível.

Para reproduzir, em um recipiente, coloque 300ml de água quente e adicione duas colheres de bicarbonato de sódio, misturando até dissolvê-lo completamente.

Após, coloque 100ml de água sanitária, mexa mais um pouco e então transfira a mistura para um borrifador.

Agora, com o produto em mãos, borrife toda a solução nas paredes do banheiro e deixe agir por cerca de 20 minutos ou mais.

Nessa etapa, o uso da escova é opcional e vai de acordo com o nível de sujeira do limo, podendo ou não ser necessária a esfregação.

Por fim, é só lavar as paredes do banheiro normalmente para se surpreender com o resultado, completamente limpas e sem grandes esforços. Veja o vídeo:

