Tentando salvar neto, idosa é mantida em cárcere em hotel de Goiânia e fica sem água e comida

Angústia, tensão e aflição. Esses foram os sentimentos que marcaram os 30 dias de uma idosa, de 66 anos, que foi mantida em cárcere privado por um homem, de 56, dentro de um hotel desativado, no Setor Central, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a situação começou, após o suspeito, morador da capital goiana e que tem um neto com ela, afirmar que conseguiria retirar o menino, que está preso em Cuiabá, da cadeia. Para isso, ele pediu para que a mulher – que mora em Mato Grosso – fizesse um pix de 6 mil para ele, que seriam repassados para um advogado.

Não o bastante, uma nova quantia de dinheiro foi solicitada pelo homem, no valor de R$ 10 mil, e enviada para a conta do irmão do suspeito. A explicação é que a verba seria destinada a compra de um celular, que seria revendido para ajudar o neto.

Para tentar ajudar o parente e receber o valor de volta, a vítima decidiu ir até Goiânia e foi neste momento que a simples passagem deu lugar ao pesadelo.

De acordo com ela, durante a viagem na capital, a vítima fez duas viagens ao Paraguai com o autor e que o mesmo chegou a fazê-la dormir em quartos com outros homens.

Já em Goiânia, ela afirma que o suspeito a colocou em um quarto de hotel e que impediu a saída dela do espaço

Em depoimento, ela revela que só se alimentava com base nos suprimentos que o ex-companheiro trazia. A vítima também afirma que chegava a fazer uma única refeição por dia e ficou 36h sem consumir água ou comida, perdendo 10 kg.

O desfecho só não foi pior pois o filho do homem compareceu no local por três dias e a idosa conseguiu alcançar o aparelho celular dele e ligar para a própria filha, que saiu de Cuiabá e foi até Goiânia e acionou a PM.

O homem foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de cárcere privado.