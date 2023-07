Cobrando repasse de recursos, comunidade do hospital psiquiátrico protesta na Prefeitura de Anápolis

Na tarde desta segunda-feira (24), internos e funcionários do Hospital Dia de Psiquiatria se reuniram na Prefeitura de Anápolis e na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em protesto contra a falta de repasses para a instituição, que apesar de particular, funciona também em forma de convênio junto ao Centro Administrativo.

O Portal 6 ouviu uma paciente da unidade, internada desde setembro de 2020, que revelou o estado em que o centro de saúde se encontra. Tatiane Faria, de 39 anos, destacou que, especialmente com a falta de medicação e alimentos ao longo do dia, o funcionamento da unidade tem ficado cada vez mais comprometido.

O hospital conta com uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, psicoterapeuta e assistência farmacêutica, das 08h às 16h.

Entretanto, segundo Tatiane, a gestão municipal não envia esse repasse desde novembro do ano passado, o que acaba prejudicando o andamento de toda a instituição, que atualmente atende cerca de 77 pacientes, com diversos transtornos mentais.

Ela também garante que o hospital, apesar dessas dificuldades, se mostrou essencial para a recuperação e tratamento do quadro de saúde que possui. Com um caso de ansiedade generalizada, a paciente deixa claro que não saberia o que fazer sem os serviços prestados.

“Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e em segundo ao hospital [Dia de Psiquiatria], porque sem o auxílio, as consultas, as medicações, eu talvez nem estivesse mais aqui”, contou.

Outra paciente, que preferiu não se identificar, também reforçou o estado crítico do centro de saúde, além de destacar que a incerteza do funcionamento da unidade piora ainda mais o caso de alguns internos.

“Tem muita gente com caso sério de ansiedade, e não saber se amanhã vamos poder ir lá [Hospital] acaba piorando ainda mais essa situação”, admitiu.



Em nota enviada ao Portal 6, a Semusa sustentou que a análise do repasse mensal foi concluída e o processo será enviado para a tesouraria ainda hoje (24). Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que trata-se de uma unidade particular que presta serviços conveniados, inclusive com o município. A análise do repasse mensal a partir da produção do prestador foi concluída pela auditoria e o processo será enviado para a tesouraria ainda hoje.

Vale ressaltar que esse é um procedimento regular com todos os prestadores da rede, informação já repassada pela Secretaria à direção do Hospital. É importante destacar que o município dispõe de uma rede de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos mentais, leves, moderados, graves e persistentes, estes últimos inclusive com acolhimento 24 horas.