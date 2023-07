Se você tem o costume de lavar roupa preta na máquina e sofre com o problema de pluminhas e pelos acumulados nas peças, é bom ficar de olho na dica de ouro que separamos logo abaixo.

Principalmente para as pessoas que têm cachorros ou gatos em casa, é muito comum encontrar as roupas pretas recobertas com fiapos que, dificilmente, saem sozinhos nas lavagens tradicionais.

Isso ocorre porque, em muitas ocasiões, mesmo a função “remover plumas” das máquinas mais avançadas não consegue eliminar completamente o excesso de penugem nas peças. E é comprovado que, quanto mais escura a peça, mais visível se torna esse pequeno problema.

Portanto, se você está interessado em descobrir como resolver esse dilema, confira o método que apresentamos a seguir.

É isto que você precisa fazer quando for lavar roupa preta na máquina:

Bom, em primeiro lugar, certifique-se de que a sua máquina esteja equipada com um filtro para capturar fiapos. Normalmente, esse componente é localizado no centro do tubo do agitador, próximo à parte superior dele ou próximo à mangueira de drenagem.

Feito isso, basta selecionar todas as peças de cores escuras para a lavagem (é muito importante não misturar cores neste processo).

Depois, pegue um pacote de lenços umedecidos de boa qualidade e separe uma média de seis ou sete unidades, dependendo da quantidade de roupas.

Coloque os pequenos panos úmidos entre as peças e deixe a lavagem acontecer naturalmente. Ao finalizar o processo, retire os lenços e será possível perceber que eles estarão cobertos com as plumas e pelos.

Além disso, os pequenos paninhos conseguem “sugar” pequenas manchas com bastante facilidade, melhorando ainda mais o processo.

Fique atento!

A dica só é válida para lenços de pano úmidos e de boa qualidade. Os lenços de papel e toalhas pequenas não terão os mesmo resultados que o item mencionado.

Além disso, os lenços mais finos poderão se desfazer durante a lavagem e não cumprir o papel idealizado.

