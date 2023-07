Confeiteira de Anápolis fica sem acreditar na proposta que recebeu de cliente pelo WhatsApp

Empreender sempre é um desafio. Com o custo de produção, aluguel, taxas de aplicativos e, principalmente, saber lidar com a clientela. Passou-se o tempo em que o cliente tinha sempre razão, e ninguém melhor para falar disso do que a anapolina Dayane Silva, de 29 anos, que teve uma experiência bastante desconfortável com uma freguesa.

Atuando por conta própria na área da confeitaria desde o mês de maio, ela publicou recentemente nas redes sociais prints de uma conversa que teve com uma mulher interessada em “contratar” os serviços dela.

Nas mensagens trocadas, a suposta cliente chega dizendo que quer realizar uma encomenda com Dayane, porém com uma condição.

A confeiteira prontamente a atende e manda o cardápio, sendo informada que o pedido seria referente a um bolo de 3 kg, para o dia seguinte.

Entretanto, a confusão começou quando a mulher afirmou que, tendo em vista que Dayane estava começando agora no negócio, ela poderia fazer o trabalho de graça, de modo a ter mais publicidade e fotos para o Instagram.

Além disso, para tentar se justificar, a cliente argumentou que já teria gasto muito dinheiro na decoração da festa.

A confeiteira se recusou, alegando que não era essa a forma com a qual trabalhava, algo que não foi bem recebido pela freguesa, que, ao final, chegou a chama-la de “mão de vaca” e dizendo que ainda iria perder vários pedidos por conta disso.

Ao Portal 6, Dayane contou que inicialmente se sentiu bastante desvalorizada, mas passado algum tempo, resolveu compartilhar a situação, chegando até a achar graça do ocorrido. No TikTok, as imagens contam com mais de 50 mil visualizações.

Confira o vídeo: