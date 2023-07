Motociclista viraliza mostrando o que mais tem irritado os goianos no trânsito: “dá tempo de fazer um menino”

O influenciador Zooi do Grau, conhecido em Goiânia por fazer conteúdos para motociclistas, viralizou ao mostrar o que mais tem irritado os motoristas no trânsito da capital: o grande número de semáforos.

No vídeo, o criador de conteúdo classifica os sinaleiros como “inimigos da pressa” e brinca: “tem mais sinaleiro do que gente”.

Ela aponta também que alguns são bastante demorados, com mais de 90 segundos dando o sinal vermelho, para parar.

Dessa forma, o influenciador afirma que esse tempo é tão grande que dá até para “fazer um menino, ler um livro, fazer uma moda de viola”.

Além disso, Zooi do Grau diz que o motorista goianiense passa mais tempo parado nos semáforos do que vivendo a vida normal.

Ao longo do vídeo, o influenciador faz uma contagem de quantas vezes ele passa por um sinaleiro no trajeto, que começa na Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra, em direção ao Setor Bueno. No total, são 25 contabilizados.

Em cerca de uma semana de publicação, a postagem acumula mais de 140 mil visualizações e 14 mil curtidas.

Nos comentários, usuários concordaram, afirmando que a situação “está uma palhaçada” ou que “já até assisti uma série na [Avenida] T-63”.