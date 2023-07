Mulher passa a faca nos testículos do marido após ver que ele ainda conversava no WhatsApp com a ex

Uma crise de ciúmes por parte da companheira, de 27 anos, acabou custando caro para um homem, de 40, que teve os testículos cortados pela mulher. Toda a situação aconteceu na madrugada de domingo (23), em Santo Antônio do Descoberto.

Conforme apurado pelo Portal 6, o pontapé para a ação teria sido o flagrante de uma troca de mensagens entre a vítima e a ex-esposa dele.

Eles tinham passado o dia bebendo em uma fazenda e, no entanto, ao ver o conteúdo no celular do homem, uma discussão foi iniciada.

No meio do bate-boca, a mulher tentou deixar a residência, mas acabou sendo impedida pelo homem. Foi neste momento que ela segurou a bolsa escrotal, cortou e deixou um testículo exposto.

Além de ‘passar a faca’ no órgão genital, ela ainda agrediu o companheiro com um copo na cabeça, causando com um corte.

Após a ação, a mulher teria fugido do local e se escondido na casa de uma amiga – onde foi localizada pelas autoridades e presa.

Devido ao crime ter ocorrido em zona rural, o homem só conseguiu buscar atendimento hospitalar somente no período da manhã. Ele foi encaminhado até o Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto (HMSad) e transferido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), no Distrito Federal (DF).

Médicos que atenderam a vítima afirmaram que, por conta da profundidade dos cortes nos testículos, a vítima poderia ter a fertilidade comprometida.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Santo Antônio do Descoberto e a mulher poderá responder por crime de lesão corporal grave.