Escolas do Futuro de Goiás abrem mais de 15 mil vagas em cursos de qualificação e capacitação gratuitos

As Escolas do Futuro de Goiás (EFG) abriram as inscrições para mais de 15 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional.

As oportunidades são para as unidades de José Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida), Raul Brandão de Castro (Mineiros) e Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira (Santo Antônio do Descoberto).

Os interessados devem se inscrever, de forma exclusivamente online, pelo site da EFG. As aulas acontecerão nas modalidades presencial, online e EAD com possibilidade de turnos matutino, vespertino e noturno.

Do total de vagas, 11.032 serão destinadas para cursos de capacitação profissional, enquanto outras 4.481 são para qualificação.

As oportunidades são para candidatos com idade mínima de 16 anos, que tenham ensino médio completo ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o momento da matrícula.

Para a capacitação profissional, estão disponíveis os cursos de impressão de peças 3D, redação e português instrumental, pilotagem de drone (VANT), desenho industrial, direito do consumidor, linguagem Javascript para web, fotografia para mídias digitais, inglês instrumental e entre outros.

Já para qualificação, há vagas em fundamentos de aprendizado de máquina, marketing digital, desenvolvimento mobile, tratamento e análise de dados, empreendedorismo criativo e e-Commerce. A carga horária varia entre 160 e 240 horas, a depender da disciplina escolhida.

As aulas na modalidade EAD terão início no dia 18 de setembro. Já para as outras opções, o início da disciplina começará mediante o preenchimento das vagas disponíveis.

Mais informações estão disponíveis aqui.