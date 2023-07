Comemorar as datas de aniversário pode ser a melhor parte do ano para alguns ou simplesmente a pior para outros. E claro que ganhar presentes é uma das maiores vantagens, independente do quão você goste desse evento.

Afinal, quem é que não gosta de ser homenageado e presenteado por alguém especial? É incrível a ideia de se sentir querido. Porém, até mesmo essa parte boa pode ser chata para as pessoas que tem o dia do nascimento em datas específicas.

Por exemplo, comemorar mais um ano de vida juntamente de outro evento importante pode ser frustrante, já que as atenções podem ficar segregadas e os presentes podem ser em menores quantidades, já que seu círculo social estará empolgado com o outro acontecimento.

Bom, para explicar melhor, separamos algumas datas abaixo. Confira!

6 datas de aniversário que são piores para ganhar presente:

1. 02 de janeiro

Quem faz aniversário no comecinho de janeiro já é mais acostumado a quase não receber nenhum presente, já que todos investem muito dinheiro nas festas de fim de ano, como natal e ano novo.

Esse dia é realmente complicado para receber mimos. Inclusive, muitos amigos e familiares podem estar viajando nesta data.

2. Dia das Mães

O Dia das Mães costuma variar a data exata. Logo, todos os anos o segundo domingo do mês de maio pode ser em um dia diferente (entre 08 e 14 de maio). Independente disso, fazer aniversário próximo a essa data pode ser muito ruim, por precisar dividir a festa com todas as mães do Brasil.

Além disso, como muitas pessoas investem em bons presentes para as mamães, pode ser que os aniversariantes acabem passando despercebidos.

3. 12 de junho

O Dia dos Namorados também pode ser um péssimo dia para receber presentes pelo próprio aniversário. Isso porque todo mundo estará gastando com mimos para seus próprios parceiros e você poderá ficar um pouco de lado neste dia.

4. Dia dos Pais

Assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais também pode variar anualmente, pois trata-se do segundo domingo do mês de agosto e não necessariamente um dia numeral do mês.

Independente de qual data que seja, quem comemorar mais um ano de vida nesse dia pode se frustrar bastante pela dificuldade de receber presentes e atenção na data.

5. 02 de novembro

Já o dia 02 de novembro é comemorado um dia fúnebre, mas relembrar os entes que partiram. Geralmente, é uma data triste e melancólica. Logo, comemorar um aniversário pode ser bem frustrante, além das chances de ser presenteado serem menores.

6. 24 de dezembro

Por último, todos já sabem que fazer aniversários próximo do natal e ano novo pode ser algo muito decepcionante. Isso porque dificilmente as pessoas terão guardado uma reserva para os seus presentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!