Alckmin se reúne em Goiânia com autoridades políticas e empresários do estado

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) esteve em Goiânia nesta sexta-feira (28).

Alckmin se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (UB), o senador Jorge Kajuru (PSB), a deputada federal Adriana Accorsi (PT), o deputado estadual Lucas do Vale (MDB), o vereador Lucas Kitão (PSD), que representou a Câmara de Goiânia e o atual secretário de Assuntos Legislativos no Ministério da Justica, Elias Vaz (PSB).

Além do encontro com as autoridades políticas do estado, o vice-presidente participou de um evento com o Fórum das Entidades Empresariais de Goiás, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Após o encontro, Caiado concedeu a Alckmin a Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes, uma das mais altas honrarias da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Nas redes sociais, o vice-presidente agradeceu ao convite e pontuou que o encontro foi marcado pelo “diálogo respeitoso e o compromisso com o desenvolvimento”.