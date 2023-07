Brasil Park Shopping e outras três empresas estão interessadas em gerir Rodoviária de Anápolis

Quase 30 dias após a Procuradoria Geral do Estado (PGE) anunciar o encerramento do Terminal Rodoviário de Anápolis feita pela Atlântica Construções, os atores ainda seguem buscando uma solução para desenrolar a burocracia – conforme uma reunião ocorrida ontem entre os procuradores gerais do estado e do município, representantes da empreendedora e o vice-prefeito e secretário da Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, Márcio Cândido.

Findando esse imbróglio, a tendência é de que a Atlântica continue tocando a rodoviária por meio de um contrato emergencial por cerca de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias.

Nesse meio tempo, será confeccionado um chamamento público para empresas de todo o país que estejam interessadas em empreender na área do Terminal Rodoviário.

“Para nós não importa quem vai assumir, por que vamos fazer um contrato muito bem feito para a prestação de serviço e teremos também um órgão fiscalizador”, explica Márcio Cândido ao se referir a Agência Reguladora Municipal (ARM).

Entretanto, pelo menos quatro grandes grupos já manifestaram interesse em assumir e explorar a área: Brasil Park Shopping, Anashopping, a própria Atlântica e outra empresa do ramo localizada em Goiânia.

Considerada uma área nobre e num ponto logístico invejável em Anápolis – com vias de entrada e saída para diferentes pontos de Anápolis – a Administração Pública está otimista quanto à possibilidade de outros players espalhados pelo Brasil se apresentem, assim como tenham capacidade técnica e know-how de gestão.

“Mas não descartamos a possibilidade de a própria prefeitura gerir”, ressalta o vice-prefeito. Para ele, é um bom negócio já que a rodoviária é considerada uma espécie de entreposto regional de mercadorias.

“Queremos fazer da rodoviária um lugar um agradável para a população”, finalizou.