Jovem não aceita dividir almoço com a namorada e motivo divide opiniões

Um jovem compartilhou no um fórum no Reddit uma situação que passou com a namorada que dividiu opiniões.

Ele tem 29 anos e a namorada de 25. Os dois moram em Nova York e frequentemente compram comida de um restaurante por meio de um aplicativo popular.

O estabelecimento anuncia uma espécie de “sacola surpresa”, com preços bem abaixo do praticado no mercado, visando reduzir o desperdício de alimentos.

Ele conta que encomendou uma sacola surpresa de uma churrascaria e mandou mensagem para a amada querendo saber se ela queria uma, mas ela negou e disse que não estava com vontade de comer churrasco e que pediria uma sacola surpresa em um restaurante indiano.

Quando o pedido chegou em casa, ela ficou desapontada com os itens pedidos e perguntou se podia dividir o churrasco do namorado com ela.

Ele negou afirmando que estava com fome e que se ofereceu para trazer uma segunda sacola e ela não quis e que por esse motivo iria comer sozinho.

A atitude rendeu vários comentários. No post, ele ficou em dúvida se estava sendo uma pessoa ruim ou não. E os usuários comentaram bastante.

Muitas pessoas afirmaram que essa era uma relação muito tóxica.

Um usuário escreveu: “A razão pela qual ele deveria fazer isso é porque em um relacionamento normal você quer coisas boas para seu parceiro e não quer que ele fique sem, especialmente quando você tem o suficiente para compartilhar”.

Outro complementou: “você estava tecnicamente correto? Talvez, mas você poderia ter compartilhado algo com alguém de quem supostamente gosta.”

O caso dividiu opiniões. Muitas em torno de quem estava certo neste caso.