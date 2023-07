Motorista de aplicativo filma o que passageira fez no carro e deixa alerta às mulheres

Um motorista de aplicativo de transporte de passageiros viralizou no Instagram com um vídeo publicado suplicando a todas as mulheres que parem de passar perfume dentro dos carros.

Motorista executivo da Uber, Wagner Moreira, em seu perfil na rede registrou um acontecimento no decorrer de uma viagem que rendeu mais de 21 mil visualizações na internet.

Na postagem, aparecem ele dirigindo e uma passageira penteando os cabelos. Enquanto ela se arruma, ele segue viagem normalmente.

Momentos depois, a jovem anuncia que vai passar um perfume nela e no carro também para que fique bem cheiroso. Sem palavras e reação, Wagner só agradece.

Sem identificação de nome, ela comenta “passei um ‘perfuminho’ no seu carro para ficar cheiroso”. O condutor agradece “Obrigado, eu acho!”

Logo em seguida, ele aparece no recorte da filmagem fazendo um apelo para que as passageiras mulheres não façam isso e que tenham cuidado com fios de cabelo no veículo.

Segundo ele, a maioria dos motoristas que trabalham na plataforma são casados, a fim de evitar constrangimentos e problemas em casa.

“Pessoal, vou dar uma dica muito importante para as mulheres, tá. Boa parte dos motoristas de aplicativos são casados.”, começa ele.

E continua “então, por gentileza, evitem passar perfume, evitem pentear o cabelo dentro do carro, porque esses cabelos grudam na roupa do motorista.”

“Então façam isso não! Não façam com que o seu motorista tenha as partes cortadas quando chega em casa.”, comenta ele em tom de humor.

Confira o vídeo completo: