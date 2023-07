Operação do Corpo de Bombeiros de Goiás resgata porquinho de estimação que caiu em cisterna

Um pedido de resgate inusitado chamou a atenção do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (27). Isso ocorreu porque um pequeno porco de estimação caiu em uma cisterna seca e desativada, de aproximadamente 15 metros de profundidade.

A situação foi filmada e aconteceu em Luziânia, no Bairro Parque Estrela Dalva I, em uma propriedade com área verde ampla. Após analisarem a situação, os militares resolveram utilizar uma corda para efetuar o salvamento do animal.

Eles desceram um laço e o içaram, utilizando uma técnica que prende o corpo, pegando uma pata e o pescoço do pequeno. Apesar da queda, o porquinho foi retirado sem grandes ferimentos, mas se mostrou bastante assustado ao sair da cisterna.

Segundo o dono, o animal teria fugido de casa e a família não conseguiu capturá-lo a tempo. Durante a perseguição, o pequeno animal acabou passando pelo buraco aberto e caindo.

Após a operação, o porquinho foi entregue de volta ao proprietário, em meio a comemorações dos agentes envolvidos no resgate.