Por causa de pitbulls, família ataca policiais e bombeiros com chutes e socos em Goiás

Uma família da Cidade Ocidental protagonizou uma confusão generalizada nesta sexta-feira (28), após se envolver em uma briga com agentes do Corpo de Bombeiros de Luziânia e a Polícia Militar (PM).

O Portal 6 apurou que tudo começou quando um homem saiu de casa pela manhã para comprar pão e, ao voltar, encontrou o cachorro morto e dois pitbulls do vizinho dentro do lote, no quintal. Os cães haviam pulado o muro de aproximadamente 2,5 metros.

Dentro da residência, estavam os filhos do homem, incluindo uma criança de quatro anos. Temendo o bem estar dos familiares, ele acionou o Corpo de Bombeiros e, em seguida, informou os vizinhos sobre o ocorrido.

Com a chegada da guarnição, um casal e o filho, tutores dos cães, foram até o local. Então, as agressões se iniciaram quando foram informados de que não poderiam recolher os cachorros por conta própria.

Neste momento, a mulher, de 41 anos, desferiu tapas e socos contra um dos sargentos, enquanto o homem, de 39 anos, empurrou outro. Já o filho do casal, de 16 anos, também se envolveu dando chute e ameaçando os bombeiros com um pedaço de mármore.

Em vídeo, é possível ouvir os diversos xingamentos proferidos pela família. Diante do ataque, a Polícia Militar foi acionada, porém, as agressões não se encerraram.

O casal e o menor continuaram xingando todos os presentes, momento em que foi dada a voz de prisão. Ainda assim, a mulher resistiu e chegou a ter o cabelo puxado, como mostra o vídeo.

Os cachorros foram capturados após várias tentativas e encaminhados ao Centro de Zoonoses de Luziânia com sinais de maus-tratos e desnutrição.

Versões divergentes

Todos prestaram depoimento sobre o ocorrido, sendo que a família afirma que foi agredida pela guarnição, o que teria a motivado a agir em defesa. Segundo a mulher, os bombeiros apontaram arma de fogo e ameaçaram bater na família com facão.

O homem defende que não desacatou os envolvidos e o filho apontou que viu a mãe sendo agredida a chutes. Embora presos, o casal foi solto em liberdade provisória.

Contrariando a versão da família, em nota, os bombeiros afirmaram que foram recebidos pelos tutores de maneira agressiva e que foram atacados pela família.

Segundo a corporação, um dos agentes chegou a ser atingido com soco e unhadas enquanto o outro recebeu um tapa da mulher – mesma versão de uma testemunha.

A PM afirmou que determinou a abertura de um Inquérito Policial para apurar o caso e que “não tolera nenhum tipo de comportamento inadequado por parte dos membros”.