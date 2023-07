Se você desconfia de que uma pessoa em específico não quer mais conversar com você no WhatsApp, alguns sinais podem confirmar essa suspeita.

Para ter a prova e, dessa maneira, cortar totalmente o vínculo com ela, leia até o final e descubra quais são as atitudes que podem indicar que ela ou ele não quer mais conversar com você.

6 sinais de que uma pessoa não quer mais conversar com você no WhatsApp

1. Ela não te responde no WhatsApp

Uma sinal claro de que o outro não quer mais papo com você é esse. Caso você perceba uma sequência de vácuos, fique ligado, pois isso pode indicar que o outro não está afim de papo contigo.

2. Demora a te dar um retorno

Outra dica é que a pessoa costuma a demorar a te responder. Normalmente, o mensageiro costumará a enrolar para te responder, por mais simples que seja a pergunta.

Portanto, fique esperto!

3. Mostra desinteresse ao conversar contigo

Se mesmo com diante de uma mensagem interessante e elaborada o outro ainda sim mostrar desinteresse, pode ter certeza que a pessoa não quer mais conversar contigo pelo WhatsApp.

Geralmente, usuários que estão desse tipo não costumam mostrar nenhuma empolgação na hora do bate-papo.

4. Não puxa assunto

Geralmente, pessoas que não querem mais papo evitam a todo custo de puxar assunto. Você pode reparar que, nesses casos, a pessoa evita estender o conteúdo da conversa.

5. Fica semanas sem falar com você

Quer saber se o outro está de fato querendo acabar a conversa com você? Basta observar quanto tempo ele passa sem puxar um assunto com você.

Normalmente, mensageiros que estão com esse sentimento costumam não se importar em dar um retorno.

6. É curta e grossa na resposta

Por fim, respostas curtas e grossas também são sinais de que o outro não está disposto a deixar a conversa rolar. Ao notar isso, evite ficar puxando tanto assunto com aquela pessoa para não irrita-la.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!