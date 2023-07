Na próxima segunda-feira (31), dia do aniversário de Anápolis, será realizado um evento para a entrega de cartões do Aluguel Social, no Centro de Convenções, a partir de 14h.

Segundo a Agência Goiana de Habitação (Agehab), é previsto que sejam distribuídos mais de 700 cartões para quem já fez a inscrição no programa Pra Ter Onde Morar.

A lista com o nome de todos os aprovados está disponível no endereço eletrônico da pasta.

É preciso levar um documento com foto para retirar o cartão do Aluguel Social.

A iniciativa Mais Emprego, coordenada pela Secretaria da Retomada, também estará no evento, realizando cadastros no banco de dados do Governo de Goiás, visando a recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho.

Além disso, será feito o registro de interessados para cursos profissionalizantes, que serão ofertados durante a ação da Agehab.

Por fim, também será disponibilizadas atrações infantis – como pipoca, algodão-doce, pula-pula – para a criançada que for acompanhar os pais terem um momento de lazer.