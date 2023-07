Com novidade, Festival gastronômico Restaurant Week já tem data chegar em Goiânia

A quarta edição do festival gastronômico Restaurant Week já tem data marcada para acontecer em Goiânia. Desta vez, o evento será realizado entre os dias 03 de agosto a 03 de setembro.

Neste ano, a festividade contará com a participação de mais de 30 restaurantes e terá como tema “Heranças Gastronômicas – Resgates, histórias e raízes da cozinha brasileira”.

Ao longo dos 30 dias, os estabelecimentos participantes deverão oferecer duas opções no menu, todas elas com um preço único e que ressaltem a culinária nacional, que contenham entrada, prato principal e sobremesa.

No caso do tradicional almoço, o valor cobrado é de R$ 49,90. Já para o jantar o preço é de R$ 64,90. O menu plus será ofertado por R$ 59,90, para almoço, e R$ 74,90, para jantar.

Uma das novidades da nova edição será a criação da categoria Burger Gourmet, que contará com a participação de várias hamburguerias da cidade.

Nesta modalidade, os valores oferecidos são de R$39,90 para o Menu Tradicional e de R$49,90 para o Plus. O prato inclui hambúrguer e acompanhamento.