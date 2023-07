Famoso festival de cultura japonesa já tem data para acontecer em Goiânia

Realizado anualmente e bastante aguardado pelos goianos, o festival Bon Odori 2023 já tem data marcada para acontecer em Goiânia. Os ingressos, inclusive, já podem ser adquiridos.

O evento, que caminha para a a 21ª edição, reúne o melhor da cultura japonesa em um só lugar, permitindo que o público aprecia uma verdadeira experiência com músicas, danças, artes e, claro, a culinária.

Com o tema “Tradição e Progresso”, a ideia é que, especialmente neste ano, sejam explorados elementos mais tradicionais, porém, enfatizando sempre a tecnologia e a inovação que estão constantemente presentes e em destaque no país.

O Bon Odori 2023 está previsto para acontecer no dia 25 e 26 de agosto, sendo uma sexta-feira e um sábado, no Clube Kaikan.

A realização do evento está sendo feita em parceria com a Embaixada do Japão no Brasil e com a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (BUNKYO).

Os goianos interessados em participar da grande festa podem garantir os ingressos a partir de R$ 50, por meio do site Bilheteria Digital.