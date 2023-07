Prefeitura de Goiânia é condenada a pagar R$ 30 mil para donos de cachorro que morreu eletrocutado em praça

A Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (Amma) foi condenada a pagar mais de R$ 20 mil a um casal, após o cachorro deles morrer em decorrência de um choque elétrico na Praça do Avião, localizada no Setor Aeroporto.

O caso ocorreu em fevereiro de 2020, mas só teve uma decisão decretada na Justiça recentemente, nesta última semana.

O tutor do animal havia levado o cãozinho, da raça Golden Retriever, para um passeio no local. Em determinado momento, o bichinho pisou em uma grade terrestre, que servia de tampa para uma espécie de bueiro.

Com isso, o animal começou a ser fortemente eletrocutado. O dono ainda tentou salvar o pet, mas também sofreu uma descarga elétrica, que impediu o resgate.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e, através de uma caneta detectora de corrente elétrica, constatou que, de fato, a grade instalada abaixo do monumento 14-Bis estava indevidamente energizada.

A juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, entendeu que havia responsabilidade da Amma sobre o caso, visto que a situação aconteceu em uma praça pública, salientando também o risco pelo qual os cidadãos foram expostos no local energizado.

A decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou, assim, que a Prefeitura de Goiânia deverá pagar indenizações de R$ 26,5 mil por danos morais e R$ 3,5 mil por danos materiais aos donos do cachorro.