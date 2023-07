Preso homem que conduzia carro que caiu em represa e matou três crianças afogadas

Foi preso, neste sábado (29), o condutor do carro que caiu em uma represa e matou três crianças – de quatro, três e um ano da idade.

O motorista foi identificado como Raimundo Francisco da Silva, de 52 anos. O veículo caiu na Barragem da Lagoa do Japonês, no entorno do Distrito Federal, próximo à divisa de Goiás com São Sebastião.

Conforme apurado pelo Portal 6, o homem estava junto à mãe dos pequenos, Silvania Antônia Barbosa, 24 anos, e a avó, Maria Adna Antônia de Jesus, de 57.

Eles tinham ido ao local para ter um momento de lazer nas águas da Barragem do Japonês, enquanto tomavam bebidas alcóolicas.

No entanto, quando estavam indo embora, Raimundo teve dificuldades para conduzir o automóvel – por conta do álcool – e acabou engatando a marcha errada e entrando com o veículo dentro da represa, que submergiu logo em seguida.

Duas das crianças ficaram presas no carro e morreram afogadas. O homem conseguiu retirar uma delas das águas para tentar um salvamento, mas ela também acabou falecendo.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas pouco puderam fazer pelos pequenos, que já se encontravam sem vida.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu a pé do local, indo até a própria casa, a 6 km de distância, e logo depois a um ponto de ônibus, localizado às margens da BR-251.

Depois de obter essas informações, uma equipe da Polícia Militar (PM) se deslocou até a localidade, onde deu voz de prisão ao homem.

O suspeito foi conduzido à 30° Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal em São Sebastião (DF), onde ficou à disposição da Justiça para as devidas medidas administrativas.