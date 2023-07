Abertas inscrições de processo seletivo com quase 100 vagas para níveis fundamental e médio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Uruana para o preenchimento de vagas temporárias.

Ao todo, são 92 oportunidades disponíveis destinada para os candidatos com nível de escolaridade fundamental e médio.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial na recepção da Prefeitura de Uruana, localizada na Praça João Rocha, Centro, até o dia 15 de agosto, das 08h às 11h e das 14h às 17h.

Entre os requisitos para participar do certame, estão: ter 18 anos de idade, estar quite com as obrigações eleitorais e ser brasileiro nato ou naturalizado.

Há vagas para os cargos de gari (22), assistente administrativo (10), motorista III ( 8), auxiliar operacional (15), ajudante geral (20), condutor de maquinário (06) e vigilante.

O concurso acontecerá em apenas uma etapa, sendo ela a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado preliminar será divulgado até o dia 20 de agosto.

Os selecionados no processo seletivo terão uma remuneração mensal que varia de R$ 1.320 a R$ 1.813, a depender da função escolhida, e uma jornada de 40 horas semanais. O contrato terá duração de 12 meses.

Mais informações estão disponíveis no edital.