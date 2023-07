Abertas inscrições para reconhecimento de paternidade gratuita em Goiânia, Anápolis e outras três cidades

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) está com as inscrições abertas para a segunda edição do projeto “Meu Pai Tem Nome”, que visa realizar o reconhecimento de paternidade de forma totalmente gratuita.

Dessa vez, os atendimentos acontecerão no dia 19 de agosto nas cidades de Goiânia, Aparecida, Anápolis, Trindade e Inhumas.

Para participar, é necessário fazer a inscrição por meio dos WhatsApps (62) 98307-0239 (Goiânia e Aparecida), (62) 99505-3460 (Trindade), (62) 98322-0191 (Anápolis) e (62) 98332-0126 (Inhumas), até o dia 09 de agosto. O atendimento é das 08 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Na capital, os serviços serão prestados na Faculdade Unialfa. Já nas outras cidades, as ações acontecerão na unidade da DPE-GO.

Moradores de municípios que não possuem uma sede do departamento poderão ser atendidos pelo projeto desde que façam a inscrição e compareçam presencialmente em um dos pontos de atendimento no Dia D.

Durante o evento, os participantes poderão reconhecer a paternidade biológica ou socioafetiva, por meio da realização de exames de DNA, caso necessário.

Além do serviço, a proposta também contará com a participação da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para garantir que as famílias que necessitem do recebimento de benefícios sociais sejam encaminhadas para o atendimento.

É importante ressaltar que caso um dos envolvidos esteja cumprindo pena, o atendimento será realizado com o apoio da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP).