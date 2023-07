Empresa sueca começa a operar em Goiás contratando mais de 200 profissionais

A LOTS Group, empresa sueca administrada pela Scania, iniciou as operações de transporte de cana de açúcar em Goiás. Com foco em Mineiros e Perolândia, mais de 220 profissionais já foram contratados e há previsão de mais vagas.

“Conforme a operação for aumentando, precisaremos de mais mão de obra”, destacou o Chief Human Resources Officer da LOTS na América Latina, James Demarchi.

A autarquia busca segurança no transporte de cana, oferecendo tecnologias de planejamento, roteirização de viagens, monitoramento de estradas, telemetria e instalação de câmeras nos veículos, assim como sistemas de geolocalização.

Em solo goiano, a empresa iniciou os investimentos por meio da construção de uma torre de controle para monitoramento da frota 24h por dia e uma oficina de manutenção para os veículos.

A LOTS planeja injetar um total de R$ 230 milhões para expandir na América Latina. Em Goiás, a expectativa é de transportar 3,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

“A nossa expectativa é crescer na região, consolidar e prospectar novos parceiros. Goiás é o quarto maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil”, afirmou a responsável por Desenvolvimento de Negócios, Stephanie Amaral.

De acordo com uma estimativa do Agro em Dados, Goiás deve colher 72,7 milhões de toneladas da planta na safra de 2023/2024 – o que representa 11,4% da produção total do Brasil.

Vale destacar que a empresa já está presente em São Paulo e Mato Grosso do Sul.