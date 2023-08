Campeonato Goiano de Truco está marcado para agosto; saiba como se inscrever

O Campeonato Goiano de Truco ganhou uma data para começar e agitar admiradores do jogo. Com a finalização das copas regionais, competidores iniciarão as disputas a partir do dia 27 de agosto.

Para participar, a Federação Goiana de Truco (FGT) disponibilizou o contato do presidente, Leandro Rodrigues, através do número (62) 99415-7070, assim como da secretária Taiza Gomes, cujo contato é (62) 99212-6951. A data final das inscrições, no entanto, ainda não foi definida.

De acordo com organização, o campeonato terá entre 24 e 28 equipes, compostas por até 35 integrantes, que jogarão com sete mesas. Ao Portal 6, a secretária da FGT afirmou que alguns times devem se juntar na reta final das inscrições, como o de Rio Quente e Caldas Novas.

Alguns clubes já confirmaram a participação, porém, ainda não foi divulgada uma lista oficial dos competidores. “Alguns times estão fazendo várias contratações de jogadores de outras cidades”, destacou Taiza. Portanto, ainda é possível se inscrever, sob pagamento de uma taxa de R$ 60 por equipe.

A 41ª edição terá uma fase de grupos regionalizada e uma fase de mata-mata, organizada por meio de sorteio. A equipe que chegar à final com mais vitórias disputará em casa, contando com o apoio da torcida.

História

O torneio foi fundado em 1982, sendo que o primeiro vencedor foi o Jundiaí, de Anápolis. A equipe com mais títulos é o Rei de Ouro, de Goiânia, com 16. Em seguida, o Independente acumula 07 e São Luís de Montes Belos possui 06.

ABC e Valença conquistaram 02 títulos cada, enquanto Jundiaí, Ipiranga, Goiânia, Ajax, Havaí, União e Independente (Fazenda Nova) possuem 01.