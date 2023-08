Conheça por dentro o palácio americano construído em condomínio de luxo em Goiânia

Com 11 suítes e arquitetura semelhante a de um palácio, uma mansão localizada no Condomínio Portal do Sol Golfe Green, na GO-020, em Goiânia, consegue impressionar quando o assunto é estrutura de luxo e preço.

Inspirada nas típicas residências estadunidenses, a propriedade pertence ao empresário Oscar Campos Neto e possui uma área construída de 2,6 mil metros quadrados – com entradas triangulares, fachadas horizontais e interior completamente branco

Mas tão grande quanto o tamanho da residência é o valor cobrado por ela. O imóvel, que está sendo vendido totalmente mobiliado, está avaliado por uma ‘bagatela’ de R$ 28 milhões.

Uma das explicações para o custo elevado é a área de sobra presente na residência, para a construção de mais um espaço, inclusive de um heliponto.

Para além da estrutura, o ambiente também conta com uma excelente vista para o Goiânia Golfe Clube (campo de golf), além de uma área de lazer com mesas de sinuca, piscinas e até uma mini fonte na entrada.

Veja a residência: