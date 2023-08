Há 6 dias sem água, moradores de condomínio de Anápolis desabafam: ‘sofrendo com a seca nas torneiras’

Os moradores do condomínio Belas Artes, localizado no bairro Boa Vista, estão sofrendo com a falta de água desde a última quinta-feira (24).

À época, a Saneago emitiu um comunicado adiantando que a região poderia encarar problemas do tipo durante esta semana, mais especificamente na próxima quinta-feira (03) – quando os reparos estariam focados na região Norte do município.

Porém, a interrupção chegou uma semana antes e – o que era para ser um retorno rápido e gradual – segue perdurando como um problema ativo.

Ao Portal 6, um morador do local, Leonardo de Moura, disse ainda estar sem água na rua e demonstrou muita preocupação, pelo fato das reservas residenciais também estarem se esgotando.

“Estamos sem água no condomínio há seis dias. Algumas casas até têm poço próprio, mas a grande maioria está sofrendo com a seca nas torneiras”, revelou o morador.

Diversos outros residentes se pronunciaram e destacaram os problemas experienciados por conta da falta de abastecimento, inclusive o síndico do espaço.

“A Saneago foi ao condomínio e realizou a troca do registro geral que estava quebrado. Em seguida, ligaram a água e nos informaram que as unidades que apresentassem problemas deviam entrar em contato pelo 0800 para que eles procurassem soluções. Porém, de nada adiantou”, revelou.

A reportagem do Portal 6 buscou contato com a Saneago para entender o que estaria causando a falta de abastecimento e conseguir uma previsão de reestabelecimento dos serviços.

Em nota, a companhia negou conhecimento do caso e sustentou estar com os reservatórios em níveis adequados para a região.

Confira o posicionamento na íntegra: