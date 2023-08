Hospital psiquiátrico de Anápolis anuncia o fim das atividades após meses sem repasses da Prefeitura

Nesta terça-feira (primeiro), o Instituto de Psiquiatria Professor Wassily Chuc – Hospital Dia, anunciou que irá encerrar as atividades em Anápolis.

Em justificativa, o administrador da unidade, Marcelo Lucius, contou ao Portal 6 que, há meses, o hospital enfrenta um desfalque nos repasses da Prefeitura, referentes aos pacientes atendidos via Sistema Único de Saúde.

Como consequência, o local vem sofrendo com a falta de medicação e alimentos para os internos ao longo do dia, fazendo com que o funcionamento do centro de saúde tenha ficado cada vez mais comprometido.

Marcelo afirmou que, apesar de a maior parte das dívidas ter sido quitada na última semana após os protestos realizados na Prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a falta de uma segurança financeira com os meses futuros foi o que mais impactou na decisão.

“A gente não sabe se mês que vem, por exemplo, vai ter esse repasse, daí não tem como desenvolver um trabalho responsável, nem com os funcionários e nem com os pacientes”, revelou.

O responsável ainda esclareceu que a unidade está tomando todo o cuidado com os internos, para que seja uma transição agradável, na medida do possível.

“Estamos explicando já há semanas para os pacientes sobre o que está acontecendo, e orientamos eles a agendarem visitas no CAPS, pois muitos não podem ficar sem esse acompanhamento”, afirmou.

Conforme explicado a todos que faziam atendimento na unidade, a orientação é de que procurem o Centro de Apoio Psicossocial Adulto, da Prefeitura, para darem continuidade ao tratamento.

O Portal 6 entrou em contato com a Semusa, mas não obteve retorno até o fechamento desta publicação.