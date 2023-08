Na hora do beijo, é importante lembrar que a experiência é única para cada pessoa e pode variar dependendo da situação e dos envolvidos. No entanto, existem algumas dicas gerais sobre o que evitar para tornar o momento agradável e respeitoso.

Se você não quer passar vergonha nesse momento tão íntimo e delicado, é bom se atentar com as dicas que separamos logo abaixo. Veja!

6 erros que você pode estar cometendo na hora do beijo sem saber:

1. Posição das mãos

Na hora do beijo com aquele crush, tem gente que se perde um pouco e esquece qual o melhor lugar para deixar as mãos. Bom, a primeira coisa é saber qual o nível de intimidade de vocês dois.

Caso estejam confortáveis, deixar as mãos na cintura ou no pescoço da outra pessoa é sempre uma boa alternativa.

2. Bater os dentes

Isso já é apelação, né? Bater os dentes durante o beijo é algo horrível e totalmente constrangedor. Seja mais delicado e atencioso para não correr esse risco.

3. Falta de higiene com os dentes

Ninguém merece beijar alguém que sequer sabe escovar os dentes, certo? É fundamental limpar os dentes com fio-dental, escova e pasta antes de partir para o chamego com o crush.

Afinal, sentir gosto de comida ou algo semelhante na boca de alguém é realmente nojento.

4. Beijo muito agressivo

Beijar com muita força ou usar muita língua pode ser desconfortável para o outro. Comece suavemente e vá ajustando a intensidade de acordo com a resposta do parceiro.

5. Má respiração

Respire de forma natural pelo nariz durante o beijo e evite respirar pesadamente na boca do outro. Isso pode ser muito constrangedor.

6. Língua em excesso

A menos que você saiba que seu parceiro gosta, evite exagerar no uso da língua. Mantenha o beijo equilibrado e suave.

