Empresa goiana vai investir R$ 287 milhões para produzir carne sem matar boi

A JBS, líder global na indústria de alimentos, está focada em produzir carne sem que seja necessário criar a abater bois. Para tal, a aposta milionária é na “proteína cultivada”, que será produzida em Florianópolis (SC).

Com um investimento de aproximadamente R$ 287 milhões, a JBS Biotech Innovation Center, localizada no Sapiens Parque, no bairro Canasvieiras, terá como foco tornar mais eficiente e financeiramente competitivo a produção da carne de laboratório em comparação com a proteína derivada do abate.

A primeira etapa será de construir instalações especializadas para o desenvolvimento de tecnologia 100% nacional que será usada na cadeia produtiva da proteína e da planta piloto.

Além disso, o investimento será direcionado para a compra dos insumos necessários para as pesquisas. De acordo com a empresa, o centro de pesquisas deve gerar mais de 100 empregos diretos, incluindo oportunidades que exigem maior qualificação profissional.

Inicialmente, o laboratório ocupará 10 mil metros quadrados, sendo que o terreno possui 40 mil m² – o que demonstra a expectativa de crescimento do empreendimento.

Futuro da carne

A multinacional, fundada em Anápolis, vem apostando no mercado de carne de laboratório, tendo divulgado a construção da maior fábrica de proteína cultivada do mundo ainda em junho.

A novidade será na Espanha, portanto, a JBS Innovation Center será o primeiro centro de pesquisa brasileiro da empresa.