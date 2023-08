Justiça condena à morte autor de ataque mais mortal contra judeus nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Justiça americana condenou à morte nesta quarta-feira (2) Robert Bowers, 50, o atirador que matou 11 pessoas numa sinagoga de Pittsburgh em 2018, no ataque mais mortal a judeus nos Estados Unidos.

Segundo o jornal The New York Times, o júri condenou Bowers por dezenas de crimes de ódio.

Ele foi considerado culpado em 63 acusações, incluindo 11 relacionadas à obstrução do livre exercício de crenças religiosas e que resultaram em morte.

Há duas semanas, os juízes consideraram Bowers elegível para a pena capital. A acusação apresentou na primeira fase do julgamento 60 testemunhas para provar que o criminoso agiu por ódio aos judeus.

As investigações mostraram que ele postou mensagens antissemitas na internet antes do massacre.

Em outubro de 2018, Bowers entrou na sinagoga e atirou de forma indiscriminada enquanto expressava seu ódio pelo povo judeu.

As declarações continuaram durante o tiroteio com a polícia. O homem teria dito a um policial: “Eles estão cometendo genocídio com meu povo. Eu só quero matar judeus”.

Ele estava armado com uma AR-15 e três pistolas durante o ataque, que durou 20 minutos.

À época, o massacre aumentou o debate sobre a retórica do então presidente americano, Donald Trump, que, segundo críticos, encorajou o extremismo de direita.

A administração Trump rejeitou a acusação, mas um grupo de líderes judeus disse ao republicano em uma carta que ele não era “bem-vindo em Pittsburgh até que denuncie totalmente o nacionalismo branco”.

O então presidente, porém, decidiu visitar a sinagoga que sofreu o ataque, onde foi recebido com protestos.