Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 200 milhões

Em homenagem à Independência do Brasil, a Caixa Econômica Federal (CEF) realizará no dia 09 de setembro mais uma edição da Lotofácil de Independência – um dos sorteios mais aguardados do ano.

Ao contrário dos outros sorteios da loteria, desta vez, o prêmio acumulado será bem maior dos que os demais, com um valor total de R$ 200 milhões.

Os apostadores interessados em concorrer a premiação já podem participar. Para isso, o jogador deve escolher de 15 a 20 números do total de 25 opções disponíveis.

No entanto, apenas faturam parte da premiação aqueles jogadores que acertarem de 11 a 15 números vigentes na aposta. Por ser simples e fácil de jogar, este tipo de sorteio é um dos mais populares.

Além de escolher os números para realizar o jogo da Lotofácil de Independência, os apostadores também devem desembolsar o valor mínimo da aposta que é de R$ 3. O jogo pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada no Brasil ou pela internet, por meio do site do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Para se ter uma ideia, caso apenas um apostador acerte todas as dezenas, leve o prêmio da Lotofácil e aplique todo o valor na poupança, a pessoa receberá cerca de R$ 1,36 milhão em rendimentos já no primeiro mês.

É importante ressaltar que o valor do prêmio é gerado a partir de porcentagem da arrecadação dos concursos comuns. Inclusive, o atual prêmio da Lotofácil da Independência de 2023 supera o do ano passado que foi de R$ 180 milhões.

Outro fator que deve ser levado em consideração é que a data da Lotofácil da Independência é fixa e, em todos os anos, sempre ocorre aos sábado, após o ferido de 07 de setembro. Neste ano, o sorteio está previsto para acontecer no dia 09 de setembro.

