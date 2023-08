Bruno e Marrone e Israel Novaes farão shows gratuitos em cidade próxima a Goiânia e Anápolis

Nerópolis comemora os 75 anos do município com um show gratuito da dupla Bruno e Marrone, considerados uma das maiores da música sertaneja. A apresentação será nesta sexta-feira (04) e faz parte de um final de semana cheio de atrativos.

Como o aniversário é nesta quinta-feira (03), a programação já se iniciou com um desfile cívico-militar que homenageou a história da cidade. No período noturno, a dupla Daniel e Samuel agitará o palco localizado no Bosque da Matinha.

Então, na sexta, é a vez de Bruno e Marrone cantar os maiores sucessos, como “Dormi na Praça”, “Choram as Rosas” e “Boate Azul”. Israel Novaes também prestigiará o aniversário, no sábado (05), e a programação se encerra no domingo, com o Festival Kids.

“Queremos celebrar os 75 anos da nossa cidade junto com toda a nossa gente que faz Nerópolis crescer cada vez mais. Lazer a cultura para todos”, disse o prefeito Gil Tavares.