Cano estoura em obra da Saneago e moradores de bairro ficam sem água o dia todo

Na noite desta quarta-feira (02), diversos moradores se surpreenderam ao passarem pelo bairro Jardim Primavera, na região Leste de Anápolis.

Isso porque, o que era para ser apenas mais ponto de obra em aberto da Saneago, acabou se transformando em uma “mini-cachoeira”, devido a um cano que se rompeu no local, fazendo água jorrar constantemente e em desperdício – causando também problemas no abastecimento do setor.

Diversos residentes procuraram o Portal 6 para denunciar a situação, inclusive com vídeos. Segundo eles, o rompimento teria causado problemas com o fornecimento durante todo o dia.

A reportagem confirmou que, durante a manhã desta quinta-feira (03), o problema persistia.

“Agora de manhã ainda estávamos sem água. Já foram várias horas do cano escorrendo, depois nós precisamos de água para tomar e não tem, muito triste ver isso”, relatou Luiz Fernando, morador da região.

O Portal 6 buscou contato com a Saneago para entender o que causou o episódio e se algo já estava sendo feito para normalizar a situação e retomar os serviços.

A companhia sustentou que o dano foi causado por “terceiros”, mas que equipes já foram enviadas para reparar o estrago e garantir a retomada do abastecimento local.

Confira a nota na íntegra: