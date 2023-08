“Fui considerado totalmente inocente”, diz Padre Robson ao anunciar retorno às atividades religiosas

Conhecido por comandar as missas e celebrações no famoso Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, o Padre Robson de Oliveira quebrou o silêncio canônico e fez um pronunciamento nesta quinta-feira (03).

Em vídeo publicado no Instagram, o sacerdote afirma que as suspensões religiosas contra ele terminaram e que foram extintas por ordem do Superior Geral de Roma.

O religioso afirma que havia se calado devido ao sigilo do processo canônico e para não atrapalhar as investigações.”Mesmo estando nas redes sociais por mais de um ano e meio, eu nunca pude tratar destes assuntos especificamente”.

No pronunciamento, Padre Robson também destacou que foi considerado inocente das acusações que recebeu do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Alvo de investigações sobre supostos desvios de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), ele ficou quase três anos sem poder exercer atividades religiosas pela Arquidiocese de Goiânia.

“Eu fui inocentado em todas as instâncias e o processo já transitou em julgado há mais de um ano e meio […]. Fui considerado totalmente inocente na Justiça comum devido ao absurdo das acusações”, destacou.

Acolhido pela Arquidiocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Padre Robson aproveitou para confirmar que vai celebrar a missa de Dia dos Pais, no próximo domingo (13).

Confira o pronunciamento: