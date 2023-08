Ney Matogrosso, Natiruts e Ana Vilela são destaques para o final de semana em Goiás

Com a proximidade do final de semana, é comum que os goianos já comecem a buscar por atividades diferentes do convencional para relaxar após dias cansativos de trabalho.

Pensando nisso, para facilitar ainda mais a vida dos festeiros, o Agenda Portal 6 selecionou uma lista imperdível de atrações para aproveitar ao máximo os momentos de descanso.

Dentre tantas opções, Ney Matogrosso inaugura nossa lista com chave de ouro, se apresentando sábado (05), em Goiânia, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC).

Após cinco anos de muita espera, os fãs de uma boa música popular brasileira poderão apreciar o artista em solo goiano, adquirindo as entradas por meio do site Ingresso Digital.

Mas a festa não acaba por aí. O festival “Deu Praia” surfou na onda de sucesso dos eventos realizados na capital e decidiu inovar com uma super edição em Pirenópolis.

Com isso, sábado (05) a cidade turística receberá Natiruts e Bloco Eduardo e Mônica, enquanto domingo (06), o agito continua com uma apresentação especial da cantora Ana Vilela. Os ingressos podem ser comprados através da plataforma Uau Tickets.

Os pequenos não ficam de fora da diversão. Isso porque a turma da Patrulha Canina vai se apresentar, também no sábado, no Teatro São Francisco, em Anápolis.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: